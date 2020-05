Calcio, diretta gol in chiaro come la Bundesliga? In Germania è già finita...

Diretta gol in chiaro in Italia sulle orme della Bundesliga: la proposta è stata rilanciata dal ministro Spadafora (che già a marzo aveva chiesto la diretta free di Juventus-Inter), anche se in realtà in Germania l'esperimento è già bello che finito. Due giornate per rilanciare il campionato e stop e solo le partite alle 15.30 del sabato. Dal prossimo weekend i tifosi tedeschi che vorranno seguire le geste di Haaland piuttostoché Timo Werner e delle altre stelle della Bundes dovranno sintonizzarsi in pay su Amazon, DAZN e Sky a seconda dei match.

Per quanto concerne poi l'Italia l'ipotesi sarebbe di una trasmissione delle immagini a carico Sky Sport News HD (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre) nella fascia oraria delle 18,45 (ma la speranza sarebbe di allargarsi alle 21, ammesso che a quell'ora ci siano più partite programmate...). Però i problemi sono tanti. Il mondo del calcio è freddo di fronte alla proposta e va tenuto conto lo scenario atuale che vede in corso una battaglia tra Lega Serie A e broadcaster sull’ultima rata dei diritti da pagare (220 milioni complessivi) con le parti che restano distanti. Senza dimenticare che esiste una legge Melandri che andrebbe modificata dal governo per poter mandare il calcio in chiaro (i contratti con Sky Dazn e Img non peremettono la ritrasmissione in chiaro degli eventi). E tenendo poi conto che la trasmissione dei match su Tv8, con un cambio di regole in corsa, non potrebbe certo far piacere alla concorrenza free costituita da Rai, Mediaset e La7 (toglierebbe audience alle loro trasmissioni pesando sulla raccolta pubblicitaria).