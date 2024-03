Calcio, la Germania molla Adidas per Nike. Ma il nuovo accordo non scongiura il crollo in Borsa

Calcio, la Germania molla Adidas. Nike fa le scarpe al competitor tedesco, ma il titolo prosegue il crollo in Borsa

La Germania si prepara a una svolta storica. Dopo oltre 77 anni, la squadra della nazionale di calcio tedesca interrompe la collaborazione con la connazionale Adidas per passare al colosso americano Nike. L’azienda statunitense fornirà i kit della Mannschaft a partire dal 2027, con il contratto che sarà in vigore fino al 2034. Fino al 2026 compreso, dunque, Adidas continuerà a fornire scarpe, abbigliamento e il resto delle attrezzature sia alla nazionale maschile sia alla nazionale femminile della Germania.

Come scrive Tuttosport, l’annuncio arriva a pochi giorni dalla presentazione delle maglie con cui la nazionale di Hans Flick parteciperà agli Europei del 2024, che si disputeranno proprio in Germania. "Il Deutscher Fußball-Bund (DFB) stipulerà una partnership per l’equipaggiamento con la Nike Inc dal 2027 al 2034.

Nike fornirà l’equipaggiamento a tutte le nazionali del DFB e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza". Il colosso dell’abbigliamento americano esordirà quindi in una competizione ufficiale con la Germania in occasione degli Europei del 2028.

Un brutto colpo, questo, per Adidas, che vedrà il divorzio dopo quasi un secolo di collaborazione. Nonostante questo, però, il titolo della società con sede a Herzogenaurach, nel cuore della Baviera, non ha subìto particolari reazioni avverse del mercato. Il titolo, infatti, guadagna oltre l’1,02%.

Discorso molto diverso, invece, per Nike. La notizia della nuova partnership arriva infatti in un momento piuttosto difficile per l’azienda, la quale presenterà i peggiori bilanci dal 1999, escludendo le annate condizionate dalla recessione globale e dalla pandemia. Nonostante l’accordo con la Germania, infatti, prosegue il crollo in Borsa del titolo, che chiude la seduta lasciando sul campo il 7,44%.

Comunque, con la partnership, Nike amplia ulteriormente il prestigioso elenco di sponsorizzazioni nel calcio, aggiungendo così valore a un roster già imponente che include potenze mondiali come il Brasile dal 1996, la Francia e l'Inghilterra. La tedesca Adidas continua a fornire i kit per le nazionali di calcio italiane e spagnole, oltre che per gli attuali campioni del mondo, l'Argentina, guidati da Lionel Messi.