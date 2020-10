Calcio, Ulivieri contro Mancini: "Vignetta riduzionista andava eliminata"

"Mancini? Non e' un negazionista, ma doveva eliminare quella vignetta dai suoi social". A dirlo Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione nazionale allenatori intervenuto a 'The Breakfast Capital' su Radio Capital commentando l'immagine postata dal tecnico azzurro con un dialogo tra paziente e un membro di una equipe sanitaria: 'Hai idea di come ti sei ammalato?', 'Guardando i tg'. "Quando ho letto quel post, mi ha infastidito. Una vignetta che doveva essere subito eliminata".

L'ex tecnico, tra le tante squadre di Napoli, Bologna e Cagliari, ha difeso il lavoro della stampa: "Io credo che l'informazione stia facendo il suo lavoro per allertare i cittadini. Quella vignetta pero' io l'avrei tolta dai social, invece e' ancora li'. Spero che la togliera'". E sulla serie A Ulvieri a Radio Capital dice: "C'e' il rischio che il campionato si fermi, stiamo navigando a vista. Il calcio e' lavoro, ed e' business. Fermare questa azienda potrebbe essere un problema. Il calcio va avanti per un discorso economico? Non penso sia un problema se fosse cosi'. Le altre aziende invece perche' vogliono andare avanti se non per il business?".