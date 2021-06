Calciomercato Juve, piano di Allegri: Locatelli, una punta e... tutti i nomi

Calciomercato Juve: Alegri punta Locatelli per il ruolo di regista e cerca una punta di peso. La scelta in attacco dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri vuole costruire in fretta la sua nuova Juventus e riportarla a competere ad alti livelli in Italia e in Europa. La prima richiesta del tecnico è Manuel Locatelli. Allegri lo considera il futuro perno del centrocampo rossonero. Il Sassulo per il giocatore chiede 40 milioni di euro ma la Juventus sarebbe disposta a offrirne 25 più alcuni giovani che hanno già esordito in prima squadra come Fagioli, Rovella e Frabotta o il trequartista Rafia dell'Under 23. Il nuovo ds Cherubini dovrebbe incontrate il suo omologo Carnevali nei prossimi giorni per definire la trattativa.

Calciomercato Juve, i bianconeri cercano una punta di peso: da Dzeko a Icardi fino al sogno proibito da Manchester

La vera rivoluzione di Allegri riguarderà però soprattutto l'attacco. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo, che dopo il messaggio criptico diffuso sui social network è ora totalmente impegnato con il Portogallo per gli Europei 2020. In ogni caso, il nuovo tecnico bianconero vuole una prima punta di peso ricalcando in qualche modo le scelte di Antonio Conte all'Inter per l'acquisto di Romelu Lukaku.

Sulla lista di Allegri ci sarebbero tre nomi che non comporterebbero una spesa eccessiva per le classe del club. Il primo è quello di Milik, legato al Napoli da una clausola da 12 milioni di euro. Ci sono però dubbi sulla sua precaria tenuta fisica, soprattutto in virtù dell'ultimo infortunio al ginocchio subito in questi giorni con la Polonia.

Allegri punta anche Dzeko, il cui destino alla Roma è legato alle scelte del nuovo tecnico José Mourinho. Il terzo è Icardi. L'operazione per l'argentino potrebbe essere agevolata proprio da Cristiano Ronaldo nel caso in cui decidesse di trasferirsi al PSG. La Juventus potrebbe puntare a uno scambio con un conguaglio abbordabile per portare l'ex Inter a Torino. Fuori lista c'è il nome di Gabriel Jesus ma la trattativa con il Manchester City, anche per le cifre dell'operazione, sarebbe piuttosto complicata.