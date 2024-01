Calciomercato Juventus, Bonaventura last minute o in alternativa.. Le 2 piste

Calciomercato Juventus, Bonaventura last minute dalla Fiorentina?

La Juventus tenta il colpo last minute a centrocampo. Un regalo per Max Allegri nelle ultime ore di calciomercato? Il nome che si è scaldato nelle ultime ore è quello di Giacomo Bonaventura. Il 34enne viola (ex Milan, segno proprio ai bianconeri un gol pesante nella finale di Supercoppa 2016 poi vinta ai rigori dal Diavolo a Doha) è in scadenza di contratto con la Fiorentina e in estate sarà libero a parametro zero se non dovesse arrivare un rinnovo con il club di Commisso. Strada però in salita, perchè, secondo Sky, la Fiorentina al momento non ha aperto alle condizioni proposte dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Pereyra e le piste alternative per un colpo last minute a centrocampo

La pista alternativa di queste ore ha portato ad accostare la Juventus a Roberto Pereyra: l'Udinese però chiede 4 milioni di euro per il 33enne argentino, cifra considerata alta. Ipotesi Lazar Samardzic? Non si muove: il club bianconero non apre al prestito senza obbligo di riscatto e il centrocampista 21enne serbo resterà sino al termine della stagione in forza all'Udinese poi si vedrà (nei giorni scorsi ricordiamo anche le voci di interesse del Milan per lui in ottica luglio).

Resta fredda poi la pista che porta al ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi (sull'ex centrocampista della Fiorentina attenti alla Roma se sfuma Baldanzi dall'Empoli). Possibile la Juventus cerchi qualche occasione dell'ultima ora dall'estero.