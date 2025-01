Calciomercato Juventus, Fagioli via? Il Chelsea offre il sostituto. Vlahovic: 3 club su Dusan - Rumor

Calciomercato Juventus, Todibo e la caccia al difensore

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato e la Juventus resta attivissima. Il primo tassello da sistemare è quello del difensore (dopo l'arrivo del portoghese classe 2003 Renato Veiga in prestito dal Chelsea) e il nome più caldo resta quello di Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Nizza, ma attualmente in forza al West Ham. Trattativa però complicata perchè strappare un prestito secco non sarà semplice. Tante le alternative e, le ultime ore della sessione invernale, potrebbero portare a qualche saldo last minute, mentre si complica Kevin Danso (il Lens non è propenso alla cessione dell'austriaco che ha tra l'altro una valutazione sopra ai 20 milioni) e resta lontano anche il 26enne slovacco David Hancko (il Feyenoord fa muro e tra l'altro piace anche al Liverpool nel medio periodo).

Calciomercato Juventus, Fagioli alla Fiorentina per Pongracic?

Una strada porta sulle rive dell'Arno con la Juventus che valuta la soluzione Marin Pongracic, classe 1997 della Fiorentina e della nazionale croata che potrebbe portare sulla sponda viola Nicolò Fagioli. Il 23enne centrocampista azzurro però piace a tanti: in prima fila il Napoli di Antonio Conte, ma anche il Borussia Dortmund, l'Olympique Marsiglia e il West Ham. La Juve però vuole monetizzare e sin qui le offerte sono di prestito secco o prestito con diritto (salvo appunto l'ipotesi scambio con Pongracic, ma per il momento siamo alle idee: nei prossimi giorni si capiranno eventuali affondi in tal senso).

Calciomercato Juve, idea Chukwuemeka se parte Fagioli

In caso di partenza, la Juventus potrebbe cercare un centrocampista al posto di Fagioli e non va sottovalutata l'opzione Carney Chukwuemeka (in passato seguito anche dal Milan), centrocampista classe 2003 della nazionale inglese Under 21 su cui il Chelsea apre alla partenza.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e gli occhi di tre squadre su Dusan

Il futuro di Dusan Vlahovic? Difficile che parta nelle ultime ore di questo mercato, perchè il tempo stringe e servirebbero 65 milioni per destare l'attenzione della Juventus. Al termine della stagione la situazione potrebbe sbloccarsi (l'attaccante servo sarà a un anno dalla scadenza a quel punto e il rinnovo è lontano), ma intanto Arsenal e Manchester United seguono la situazione per l'immediato o nel futuro prossimo e pure il PSG è attento. Quel che è sicura è la volontà di Vlahovic su un futuro in Europa: per questo è stata rifiutata la proposta dall'Arabia Saudita dell'l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, Cambiaso-Manchester City e Chillwell idea bianconera

Fronte Cambiaso. Da giorni radiomercato racconta di un'offerta in arrivo dal Manchester City: il club inglese proverà l'affondo nelle prossime ore (da capire se prima o dopo il turno di Champions, cruciale per i Citizen: se non vincono vanno fuori). La Juventus valuta il terzino attorno a 70 milioni, la sensazione è che la proposta sarà inferiore, ma i bonus potrebbero avvicinare le parti. Se il giocatore lascia Torino, la Juve dovrà decidere un eventuale colpo in entrata (detto che Renato Veiga e Antonio Silva possono giocare in quella posizione, pur essendo più centrali). Sempre dai possibili esuberi del Chelsea può arrivare l'idea giusta, secondo calciomercato.com, Ben Chillwell terzino sinistro inglese classe 1996 è un'idea possibile.