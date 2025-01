Calciomercato Milan, Okafor-Lipsia salta: Rashford addio? Cosa sta succedendo. Rumors

Calciomercato Milan, Okafor-Lipsia salta: Rashford addio? Cosa sta succedendo

Fulmine a ciel sereno in casa Milan: Noah Okafor non andrà in prestito con diritto di riscatto al Lipsia. Il club tedesco ha cambiato idea all'ulimo momento non convinto pienamente delle condizioni fisiche dell'attaccante svizzero dopo le visite mediche. Anche se potrebbero anche esserci ostacoli economici che hanno cancellato la fumata bianca. Al momento l'operazione è naufragata, nelle prossime ore si capirà se ci sono margini per riaprirla.

Senza il passaggio di Okafor al Lipsia salta anche l'eventuale arrivo di Marcus Rashford al Milan? Ovviamente ammesso che si trovi la quadra con Manchester United (con pagamento del 50% dell'ingaggio da parte dei Red Devils) superando la folta concorrenza con Borussia Dortmund e Barcellona in prima fila. Non è detto che il sogno di vestire il 27enne attaccante inglese con la maglia rossonera (almeno per 6 mesi) salti.

Vero che la cessione di Noah avrebbe liberato posto in rosa, ma il club rossonero è al lavoro anche per un'uscita di Luka Jovic (l'attaccante serbo è tra l'altro a 6 mesi dalla scadenza e il suo agente Fali Ramadami valuta possibili opzioni). Da monitorare anche la situazione di Samuel Chukwueze.

Calciomercato Milan, Habib Diarra nel mirino

Intanto sul fronte del centrocampista, tutto fermo per Warren Bondo (che piace anche all'Inter) e secondo L'Equipe il Milan pensa ad Habib Diarra, classe 2004 senegalese (9 presenze e 3 gol in nazionale) con passaporto francese dello Strasburgo (17 presenze e 4 reti in stagione) di cui è già capitano: alto 1,78, giocatore con buona tecnica, bravo a recuperar palloni e dinamico. Può giocare mezzala o trequartista.