Calciomercato Milan, Marcus Rashford o Kyle Walker è intrigo rossonero: ecco la verità

Calciomercato Milan, Rashford e Walker è intrigo: ne può arrivare solo uno

Marcus Rashford o Kyle Walker? Il Milan a un bivio. Il club rossonero in questi giorni ha portato avanti entrambe le trattative, ma solo una delle due potrà arrivare alla fumata bianca perché, per la regola sugli extracomunitari nati in Inghilterra, il club di via Aldo Rossi può tesserarne uno solo. E secondo La Gazzetta dello Sport il testa a testa tra i due giocatori è aperto.

In queste ore, il Milan avrà un nuovo contatto con il Manchester United per capire quanto i Red Devils possono partecipare alll'ingaggio di Rashford, mentre il Manchester City può lasciar partire a zero Walker. Il terzino inglese classe 1990 è tentato da un'avventura all'estero: "Kyle è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare all'estero e di chiudere lì la sua carriera", le parole di Pep Guardiola.

La scelta tra i due dipenderà dalle condizioni economiche e allo stesso tempo dalla richiesta di Conceiçao che dovrà scegliere chi potrebbe essere più utile al club rossonero in questo momento. Nei giorni scorsi l'entourage di Rashford ha avuto contatti con diversi club, tra cui oltre al Milan, anche Tottenham, Barcellona e Borussia Dortmund. "Quando ho giocato con lui a Manchester era forte forte. Secondo me può ricoprire tutti i ruoli in davanti e fa la differenza" le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'attaccante inglese prima di Milan-Cagliari a San Siro.

Milan, si sblocca la cessione di Okafor al Lipsia

Affare fatto per Noah Okafor al Lipsia: l’operazione di un prestito oneroso (dovrebbe essere attorno al milione) con diritto di riscatto in favore del Lipsia fissato a 25 milioni di euro.