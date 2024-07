Calciomercato Milan, Samardzic vuole il Diavolo. E Fofana... Il dietro le quinte di Milan-Manchester City (le foto)

Milan, dal Manchester City al Real Madrid

Ultimo allenamento a New York per il Milan che vola verso Chicago per affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella seconda partita del Soccer Champions Tour. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dalla bella vittoria sul Manchester City allo Yankee Stadium. Nel frattempo emerge il dietro le quinte fotografico del match tra i rossoneri e campioni di Premier League, match che è stato molto più di un'amichevole di lusso. Tornando a giocare per la prima volta dal 2012 nel leggendario New York Yankee Stadium, il Milan si è sentito quasi a casa, vista la stretta partnership strategica tra il club rossonero e i New York Yankees che l'acquisizione di RedBird ha portato in Acm, nel cui board siede tra i Consiglieri Randy Levine, presidente degli Yankees. Una vicinanza dei due club tra i più iconici al mondo testimoniata anche dalla partecipazione di Hal Steinbrenner, proprietario degli Yankees, e di Randy Levine, al benvenuto di Gerry Cardinale ai dirigenti del Manchester City al loro arrivo allo stadio prima del match.

Nelle foto in gallery: Hal Stenbrenner, proprietario New York Yankees, Randy Levine Pres NY Yankees e membro cda ACM, Gerry Cardinale, Marty Edelman Member of the Board City Football Group e Vice Chairman New York City FC, Ferran Soriano Ceo City Football Group

Calciomercato Milan, Samardzic vuole il Diavolo. E Fofana...

Ore caldissime di calciomercato per il Milan. Manca solo l'ufficialità per il 23enne difensore centrale serbo Strahinja Pavlovic (dal Salisburgo), poi sarà il momento di chiudere per il terzino destro del Tottenham Emerson Royal (un rinforzo in quel ruolo è divenuto ancor più obbligato visto l'infortunio al ginocchio di Florenzi). A centrocampo i rossoneri non mollano Yossouf Fofana: il Monaco però continua a tenere alta la richiesta (a 35 milioni), malgrado manchi solo un anno alla scadenza del contratto. “Ho un buon rapporto con Fofana, siamo stati chiari sul prezzo necessario fin dal primo giorno. La proposta deve andare bene per Fofana ma anche per l'AS Monaco; altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità”, le parole del ds Thiago Scuro.

E' caldo anche il nome di Lazar Samardzic, jolly in grado di svariare tra centrocampo e trequarti. Una pista, secondo il Corsport, "Più che mai viva, concreta, possibile. Ciò è dato soprattutto dalla voglia che il talento serbo ha di trasferirsi in rossonero. Lo ha fatto sapere ai dirigenti di via Aldo Rossi nell'incontro che c'è stato con il padre-agente, lo ha esplicitato anche all'Udinese, senza, però, giungere ad uno strappo che non farebbe bene né a lui né al club friulano a cui, comunque, è molto legato". L'Udinese per il classe 2002 continua però a chiedere 25 milioni e le possibili contropartite tecniche (Adli e Pobega) non hanno sin qui scaldato il club friulano.

La possibile cessione di Malik Thiaw al Newcastle (per cui il Milan chiede 40 milioni)? "Non ci sono aggiornamenti in merito. Sono sempre riluttante a commentare queste cose ma è un giocatore che conosco ovviamente dalla nostre partite contro il Milan e sì è un ottimo giocatore ma questo è quanto", ha detto il tecnico dei Magpies Eddie Howe.