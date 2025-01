Calciomercato, Rashford-Zirkzee-Kolo Muani-Fullkrug; Milan-Juventus caldissime sul centravanti / Rumors

Calciomercato Juventus: Fullkrug, Zirkzee e Kolo Muani, il rebus centravanti

Niclas Fullkrug nel mirino della Juventus. Il 32enne ex attaccante del Borussia Dortmund era già stato accostato ai bianconeri in estate (così come al Milan) prima di passare al West Ham per 27 milioni, ma non ha trovato sin qui il giusto feeling con la Premier League e potrebbe lasciare l'Inghilterra già a gennaio. La scorsa stagione aveva segnato 15 gol (con 10 assist) in 43 presenze guadagnandosi la convocazione per gli Europei con la Germania (dove aveva fatto decisamente bene): potrebbe lasciare il West Ham in prestito senza obbligo di riscatto.

Fullkrug ha 9 anni in più di Zirkzee e 6 in più di Kolo Muani, le due alternative, ma ha costi inferiori: l'olandese è stato pagato 40 milioni dal Manchester United (è il preferito da punto di vista tecnico, il più complicato nella formula d'arrivo) e il francese ha un ingaggio da 5 milioni (ma può arrivare con un prestito secco per sei mesi e questo facilita la trattativa). La Juventus riflette, ma, con Milik sempre fermo ai box, ha bisogno di consegnare un attaccante a Thiago Motta in questa sessione di mercato e potrebbe affondare il colpo a breve.

Calciomercato Milan, Rashford sogno, ma...

Kolo Muani (in rotta con Luis Enrique al Psg) è un profilo seguito anche dal Milan. I rossoneri però in queste ore sono più focalizzati si Marcus Rashford, 27enne stella del calcio inglese e in uscita dal Manchester United (fuori dai piani del tecnico Amorim). "I rossoneri fanno sul serio e hanno presentato allo United un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo ha voluto prendersi del tempo per decidere, ma il nome caldo in casa Milan è proprio quello dell'inglese, in uscita dal Manchester", ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato - L'Originale. Gli agenti di Rashford sono arrivati a Milano nelle scorse ore e hanno avuto colloqui esplorativi con il Milan: da superare l'ostacolo di uno stipendio importante (20 milioni lordi, 13 netti a stagione) per poter pensare di vestirlo con la maglia rossonera consegnando a Sergio Conceiçao un jolly d'attacco importante, capace di giocare sia a sinistra (alternativa a Rafael Leao) che come punta centrale di movimento (alternativa a Morata e Abraham).

Noah Okafor intanto è sempre più vicino al Lipsia: il 24enne attaccante svizzero - arrivato al Milan dal Salisburgo due estati fa per 15,5 milioni di euro - può trasferirsi in Bundesliga in prestito con diritto di riscatto.