Calciomercato Dzeko, tre big di Serie A se lo contendono: tutti i dettagli

Calciomercato Dzeko: Mourinho vorrebbe tenerlo ma il futuro dell'attaccante resta in bilico. Juventus e soprattutto Milan restano alla finestra

Edin Dzeko non partecipa agli Europei 2020 con la sua Bosnia e ha quindi tutto il tempo di decidere per il su futuro. L'attaccante giallorosso si trova bene a Roma ma deve prima conoscere la volontà del nuovo tecnico José Mourinho in merito al fatto di trattenerlo o meno. L'allenatore portoghese sembrerebbe desideroso che restasse ma il problema non sono tanto i desideri di Mourinho quanto le sirene delle big di Serie A che hanno messo Dzeko nel mirino.

Calciomercato Dzeko: la Roma vuole tenerlo ma il Milan lo vede come alternativa a Giroud. La Juventus, invece, ci pensa

Il Milan sta lavorando all'arrivo di Oliver Giroud dal Chelsea ma avrebbe individuato nel centravanti della Roma la sua ideale alternativa. I rossoneri e i Blues sono in ottimi rapporti grazie all'affare Tomori ma al momento sembra che le condizioni per l'arrivo del francese, che ha da poco rinnovato con il club inglese, ancora non siano ottimali. Il Milan ha offerto a Giroud un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2023 e vorrebbe chiudere la trattativa al più presto. Se il discorso si farà troppo lungo, i rossoneri vireranno immediatamente su Dzeko. Il nodo è l'ingaggio più alto del bosniaco.

Il centravanti della Roma non è solo un obiettivo del Milan ma anche della Juventus. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe avere una punta di peso da affiancare a Cristiano Ronaldo, che in questi giorni è stato ulteriormente criptico sul suo futuro in bianconero. Il bosniaco potrebbe comunque arrivare anche in caso di addio di CR7.