Calciomercato Juventus: è allarme su Di Maria, può tornare al Rosario Central

Il Rosario Central su Di Maria: "Vogliamo riportarlo a casa"

E' davvero una stagione molto particolare per Angel Di Maria. Arrivato dal PSG, avrebbe dovuto essere il grande colpo del calciomercato della Juventus, ma Allegri e i tifosi bianconeri lo hanno visto in campo davvero poco, tra un infortunio e l'altro. Poi, il "Fideo" è andato al mondiale con la sua Argentina, dando. un notevole contributo nella conquista del titolo.

Che si fosse risparmiato in campionato per la sua nazionale? In fondo gli juventini lo speravano, così da poterlo finalmente avere al 100% dopo il trionfo. Invece, nemmeno il tempo di tornare a Torino che l'esterno argentino era già nuovamente infortunato e quindi ha saltato il primo impegno del 2023 contro la Cremonese.

Allegri annuncia di volerlo utilizzare contro l'Udinese, ma a turbare la serenità dei tifosi ci pensa Miguel Angel Russo, allenatore del Rosario Central: “Siamo in contatto con Di Maria - ha detto a D Sports Radio. Dobbiamo provare a portarlo a casa, se lo merita per tutto quello che ha fatto. Si può fare. Prima o poi tornerà, ne sono certo”.

Di Maria ha già giocato nel Rosario Central fino al 2007, per poi arrivare in Europa, dove prima della Juventus ha vestito le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain.