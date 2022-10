Juventus: ultras vs Agnelli ("Vattene"). Allegri e lo spogliatoio diviso. Di Maria infortunio: notizie bruttine

Juventus, ultras: "Agnelli vattene". Allegri difeso dalla curva bianconera

Periodo nero per la Juventus. Se Max Allegri è sotto il tiro di molti tifosi sui social che ne chiedono l'esonero con l'hastag #allegriout (ma il club gli ha riconfermato fiducia e per il momento la sua panchina non è in discussione: vietato sbagliare le prossime otto partite prima della sosta - 6 di campionato e due di Champions), nella notte all'Allianz Stadium è comparso uno striscione con un messaggio molto forte: "Agnelli vattene". E la foto è stata pubblicata sui profili social di Curva Sud Juventus. Non solo. Ne è apparso anche un secondo in difesa dell'allenatore bianconero: "Mister Allegri non dimetterti mai!!! Chi rema contro... Non è degno di questa maglia!!!".

Juventus, Allegri e lo spogliatoio diviso

Allegri e lo spogliatoio della Juventus? Secondo quanto riporta il Corsera con l'allenatore bianconero c'è Danilo e "a fianco del tecnico ci sono pure Szczesny, Perin, De Sciglio e Cuadrado. Partita dopo partita, si sono invece un po' raffreddati i rapporti con altri, da Locatelli a Bremer e McKennie". Mentre Bonucci, "che pure non è il miglior alleato di Allegri, sta tentando di onorare la fascia da capitano".

Di Maria infortunio: la Juventus spera di averlo contro l'Inter

Angel Di Maria ha una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra: l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino al J-Medical per l'infortunio patito contro il Maccabi Haifa in Champions League (nella notte che ha praticamente eliminato la Juve dalla corsa agli ottavi di finale) racconta di uno stop per lui attorno ai venti giorni (si temevano fino a 40 giorni, ora c'è la speranza di recuperarlo prima della lunga sosta di campionato). L'ex Psg potrebbe dunque rientrare a ridosso dei Mondiali di calcio in Qatar (che partono il 20 novembre con finale il 18 dicembre) : con la Juve salterà le sfide contro Torino, Empoli, Benfica, Lecce e PSG. La speranza di Max Allegri potrebbe essere di averlo a disposizione il 6 novembre nel derby d'Italia che vedrà opposti i bianconeri all'Inter all'Allianz Stadium di Torino (e quindi nei successivi incontri con Verona e Lazio prima della pausa). Per Di Maria è stato un inizio di stagione complicato tra infortuni (altre due volte si era fermato per un problema all'adduttore sinistro) e l'espulsione nel giorno della sconfitta di Monza che gli era costato due giornate di squalifica (la seconda lo ha messo fuorigioco per la partita contro il Milan persa 2-0 dai suoi compagni di squadra).