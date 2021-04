Calhanoglu-Juventus, rinnovo lontano con il Milan. E i bianconeri.. Retroscena

Calhanoglu-Milan, rinnovo di contratto in stallo

Calhanoglu e il Milan ancora non hanno trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Come Donnarumma, anche Hakan è in scadenza al 30 giugno e la paura di perderlo a parametro zero turba le notti dei tifosi rossoneri. La trattativa resta in stallo. Distanza non clamorosa, ma evidente: il club rossonero ha messo sul piatto 4 milioni di euro a stagione. Il numero 10 turco ne vorrebbe invece 5 fissi senza bonus. Il Milan non ha intenzione di salire oltre, il fantasista rossonero sembra disposto a scendere di poco. Situazione che resta dunque molto complicata. In via Aldo Rossi restano cautamente ottimisti sulla fumata bianca anche se ovviamente si guardano attorno per eventali alternative: da Ilicic dell'Atalanta al 23enne croato Nikola Vlasic del Cska Mosca (che ha una clausola rescissoria per l'estero da 35 milioni, ma la sensazione è che si potrebbe trattare per uno sconto con il club russo).

Calhanoglu-Milan, attenti alla Juventus

Sullo sfondo c'è la Juventus: in caso di rottura tra Calhanoglu e il Diavolo, la Signora potrebbe inserirsi per il colpo a costo zero (di cartellino), tanto più che Fabio Paratici è da tempo un estimatore di Hakan (anche se i bianconeri in quel caso dovranno riuscire a cedere uno tra Ramsey e Rabiot per liberare un posto nella rosa di Pirlo.... o Max Allegri viste le ultimissime indiscrezioni). Attenzione anche alle sirene della Premier League: anche Arsenal e Chelsea hanno dato cenni di interesse all'entourage del numero 10 milanista...