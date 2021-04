Ilicic-Milan, si può fare se... Calciomercato rumors (rossoneri)

Josip Ilicic al Milan? La voce di mercato ha iniziato a circolare negli ultimi giorni. All'inizio sembrava una suggestione, ma con il passare delle ore ha preso corpo. Il fantasista sloveno dell’Atalanta piace ai rossoneri, anche se al momento non è considerato una priorità. Il mancato rinnovo di contratto con Hakan Calhanoglu (cosa che nessuno si augura, soprattuto con la qualificazione Champions la sensazione è di una fumata bianca con il calciatore turco: ipotesi 4,5 milioni più bonus a stagione sino al 2025) però potrebbe accelerare l'operazione per coprire un ruolo chiave dell'attacco rossonero con un giocatore di classe, talento ed esperienza. L'età non gioca a favore di Ilicic (33 anni), soprattutto pensando che il Milan è club che preferisce puntare su profili giovani da valorizzare: ma gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Mandzukic nell'ultimo anno dimostrano che qualche eccezione alla regola si può fare e in via Aldo Rossi non hanno preconcetti sul tema. Pesa molto anche il prezzo che può fare l'Atalanta sul giocatore, ma la scadenza di contratto a giugno 2022 può aiutare a trovare uno 'sconto'. A 5 milioni l'affare potrebbe interessare il Milan. A quel punto magari anche se Calhanoglu resterà rossonero...

Hysaj, sondaggio del Milan

Il Milan ha sondato il terreno per Elseid Hysaj, 27enne terzino destro (ma può gicoare anche a sinistra) in scadenza di contratto con il Napoli: i rossoneri valutano il profilo del difensore (capitano della nazionale albanese) che piace anche a Lazio e Roma.

Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma: Stefano Pioli sui rinnovi dei giocatori del Milan

“Quando parlavo di serenità significa che è un sentimento che vedo negli occhi di Calhanoglu, Ibrahimovic e Donnarumma, cioè i giocatori che stanno trattando il rinnovo. Sanno che il loro futuro è adesso, cambierebbe molto per tutti noi andare o meno in Champions League. Vedo molta concentrazione”, le parole dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Milanello. Su Donnarumma i rossoneri hanno offerto un contratto quinquennale, alzando l'ingaggio a 7 milioni netti più 1 milione legato alla Champions League, aprendo anche a un rinnovo intermedio di due anni, ma non alle cifre chieste da Mino Raiola (12 milioni di euro).