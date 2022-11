Camila Giorgi ko, ma stravince con la foto allo specchio (e non solo quella)

Camila Giorgi, foto allo specchio e pioggia di like. La tennista (infortunata) numero 1 sui social

Camila Giorgi ha dovuto vivere il finale di 2022 del tennis ferma ai box: la campionessa italiana attualmente numero 69 del ranking Wta - ma è stata 26 del mondo (e ha vinto il Wta 1000 Montreal 2021: nel nostro Paese solo lei e Flavia Pennetta hanno conquistato un torneo di quella categoria) - ha una fascite plantare che l'ha costretta a dare forfait nelle finals della Billie Jean King Cup 2022 (competizione che ha preso il posto della Fed Cup, la Davis del tennis femminile) in cui putroppo l'Italia di Tatina Garbin è stata eliminata per le due sconfitte nel girone contro Canada e Svizzera. Disco rosso per Elisabetta Cocciaretto (n.65 WTA), Martina Trevisan (n.28 WTA) e il doppio composto da Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini.

Camila Giorgi (Instagram da Camila Giorgi (Instagram camila_giorgi_official)





Camila Giorgi, tennista regina di Instagram

Aspettando il ritorno in campo nel 2023 (in primis con l'Australian Open), Camila Giorgi si conferma numero 1 sui social. La pagina Ig della tennista è sempre seguitissima e fa il pieno di like.



A partire dall'ultima foto pubblicata, in cui l'atleta italiana si mette il rossetto davanti allo specchio: #makeup e #beauty gli hastag messi dalla 31enne marchigiana, campionessa sul campo e regina di bellezza incontrasta ovunque.