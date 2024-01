Camila Giorgi lotta ma perde, la favola di Zeppieri all'Australian Open 2024

Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan avanti all'Australian Open

Elisabetta Cocciaretto batte in 90 minuti la svizzera Lulu Sun, n. 193 Wta, con il punteggio di 6-1, 7-5 e passa al secondo turno degli Australian Open. Passa anche Martina Trevisan che ha sconfitto in tre set la messicana Renata Zarazua, n. 97 al mondo, in quasi tre ore di gioco con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2.

Camila Giorgi lotta ma perde con la Azarenka: fuori all'Australian Open

Fuori invece Camila Giorgi che ha perso contro la 34enne Vika Azarenka dopo 2 ore e 29 minuti: 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in favore della bielorussa, n. 22 Wta, ex numero 1 del mondo e due volte vincitrice all'Australian Open (2012 e 2013). Per la tennista italiana una bella prestazione, lottando fino alla fine, ma con sconfitta che peserà anche nel ranking Wta: si allontana la top 50 (dovrebbe scendere attorno al 65° posto) con i 120 punti persi (nel 2023 Camila arrivò al terzo turno).

Australian Open, Giulio Zeppieri al secondo turno. La favola continua

Il 22enne tennista romano Giulio Zeppieri passa il primo turno (dopo i 3 di qualificazione) degli Australian Open battendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo (ed ex finalista a Monte Carlo), con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) in due ore e mezzo di gioco. Un match in cui l'italiano ha messo a segno quindici ace e cinquantanove vincenti.

“Avevo preparato bene la partita fortunatamente ci hanno messo in un campo piccolo, la cosa mi ha aiutato perché a lui piace partire da indietro per iniziare lo scambio. Sono contento di come ho gestito tutto il terzo set e anche il quarto, quando ho preso il break. Ho vinto due buoni game, soprattutto sul mio servizio da 15-40. Il tie-break l’ho giocato molto bene, sono molto contento“, le parole di Zeppieri dopo il match che prosegue il suo cammino all'Australian Open. L'azzurro, 133° nel ranking Atp, nel secondo turno, affronterà Cameron Norrie, n. 19 del seeding.