Camila Giorgi, minigonna con stivali o mini-shorts? La tennista da infarto. Le foto

Camila Giorgi, minigonna o shorts? La tennista italiana scalda l'estate dei suoi tifosi

Un paio di selfie di quelli.... indimenticabili: Camila Giorgi posta una foto con mini shorts che lascia i fans senza fiato. Ma la tennista italiana fa sognare anche quando regala uno scatto con minigonna e stivali che esaltano le bellissime gambe della 31enne campionessa di Macerata. Guardate le foto in gallery con i due selfie e non solo.

Camila Giorgi, infortunio al polso e forfait al Wta di Varsavia

Un paio di cadeu per i suoi fans (718mila i followers su Instagram) che sperano di rivederla presto in campo. Dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon (contro la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva) infatti Camila Giorgi - attualmente a ridosso delle top 50 del mondo (51° nel ranking Wta) - sembrava dovesse tornare in campo nel torneo di Budapest (scelto al posto di quello di Palermo, decisione che aveva sorpreso i tifosi) ma ha dato forfait. Successivamente ha rinunciato anche al Wta di Varsavia (dove era sesta testa di serie e avrebbe dovuto giocare contro la tedesca Tatjana Maria) per un infortunio al polso. La speranza è riesca a guarire in fretta e di ritrovarla al top della condizione nell'estate sul cemento americano, lei che nel 2021 trionfò all'Open del canada (Wta 1000).

