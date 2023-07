Sofia Goggia super sexy in barca. E poi allenamento "Capretta mood". Le foto

Sofia Goggia allenamento "Capretta mood", il divertente post

Pian piano il countodown verso la nuova stagione di sci alpino procede: manca ancora qualche mese (si parte a novembre), ma per Sofia Goggia è tempo di allenamenti.

La fuoriclasse italiana lavora per farsi trovare pronta in vista delle prime gare veloci in programma (doppia Discesa Libera a Cervinia il 18 e 19 novembre). E sui social ha postato una video story in cui la si vede saltare gli ostacoli: "End of week Capretta Mood", il suo commento divertente e corredato dall'emoticon per l'appunto di una capretta e uno smile che ride.

Gli allenamenti di Sofia Goggia (Instagram iamsofiagoggia)



Sofia Goggia bikini: super sexy in barca la campionessa di sci

Ma nei giorni scorsi ha potuto concedersi anche qualche ora di relax e svago in barca a Paraggi, suggestiva zona di amre della Liguria. E un paio di scatti in costume hanno mostrato la perfetta forma di Sofia. "La Goggia marina....bella anche così!!", le scrivono i fans. Tantissimi i complimenti per il suo fisico al top.

Voto? Centodieci e lode.

Guarda la gallery con le foto di Sofia Goggia a Paraggi e non solo!

E poi... sport, gossip e showbiz