Camila Giorgi, selfie allo specchio spettacolare: tennista vince 6/0, 6/0 sui social

Camila Giorgi, le foto della tennista da 100 e lode

Camila Giorgi è ferma per un infortunio (fascite plantare) che l'ha costretta a disertare la Billie Jean King Cup con l'Italtennis guidata da Tathiana Garbin (niente da fare per Trevisa, Cocciaretto, Bronzetti e Paolini: le azzurre sono state eliminate nel girone delle finals da Svizzera e Canada).

E già c'è attesa per il suo rientro in campo a gennaio con l'Australian Open 2023), ma intanto resta una indiscussa regina social. Il profilo Instagram di Camila è seguitissimo dai suoi fans e follower (circa 650mila). Tanto le foto della tennista marchigiana (vincitrice in carriera di un Wta 1000, il Canada Open 2021) tra post e la raccolta delle sue storie. Tra di esse spiccano alcuni selfie da voto 110 e lode.

