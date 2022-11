Gaia Sabbatini, la Camila Giorgi dell'atletica ipnotizza i fan con le sue foto

Camila Giorgi e Gaia Sabbatini, star dello sport femminile italiano

Non solo Camila Giorgi. La tennista italiana, ferma ai box per un infortunio (fascite plantare) che l'ha costretta a saltare la Billie Jean King Cup (la Coppa Davis femminile dove l'Italia di Tathiana Garbin è stata eliminata nei gironi) ha incantato i tifosi e follower con alcune foto spettacolari (come quella allo specchio) pubblicate nei giorni scorsi sui social. Ma c'è un'altra atleta italiana bellissima e di grande talento che sta catalizzando l'attenzione dei fans in questi mesi. Dal tennis all'atletica leggera, ecco Gaia Sabbatini.





Gaia Sabbatini, la "Camila Giorgi" dell'atletica italiana. Allenamenti in Kenya sognando i Mondiali 2023

Gaia Sabbatini, classe '99 e campionessa del mezzofondo italiano (campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn 2021 e semifinalista sia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ai Mondiali 2022 di Eugene) in questi giorni si sta allenando sulle alture del Kenya in vista della prossima stagione che avrà il suo momento clou a Budapest dal 19 al 27 agosto con i Mondiali di atletica 2023.

Gaia certamente cercherà di migliorarsi e puntare a una finale. "Another day another fartlek. Si continua a macinare km", ha scritto in un post delle scorse ore che ha strappato applausi e like ai suoi ammiratori (oltre 300mila su Instagram). E ancora: in un altro eccola raccontare una "corsa lunga in un percorso bellissimo dentro alla foresta di Kaptagat".





Insomma, Gaia Sabbatini star: un mix di talento e bellezza stile... Camila Giorgi.