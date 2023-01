Camila Giorgi super agli Australian Open, Berrettini ko e fuori dalla top-20

Camila Giorgi vola, Matteo Berrettini a picco: Australian Open 2023 gioie e golori per l'Italia

Gioie e dolori dall'Australian Open nella seconda giornata di gare: Camila Giorgi è super, Matteo Berrettini invece purtroppo deve far le valige e lasciare Melbourne.

Camila Giorgi al secondo turno dell'Australian Open: ma niente derby con Martina Trevisan

Il sorriso lo regala Camila Giorgi che vince alla grande 6-0, 6-1, in appena 55', contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.364 Wta. Un bell'esordio per la 31enne tennista italiana che ha iniziato con il piede giusto questo 2023: l'infortunio che l'aveva tenuta fuori negli ultimi mesi dell'anno è dimenticato (ultimo match giocato il secondo turno allo Us Open) e ora può concentrarsi su questa stagione che la vede iniziare dal ranking 70 Wta, ma c'è da scommettere che recupererà posizioni nel corso della stagione e regalerà emozioni ai suoi fans. Purtroppo è sfumato il derby italiano al secondo turno: Martina Trevisan (n.21 Wta e 21/a testa di serie) ha perso a sorpresa contro Anna-Karolina Schmiedlova, n.105 Wta (proveniente dalle qualificazioni) per 6-3, 6-2, dopo un'1h11', e sarà dunque lei l'avversaria di Camila Giorgi.

Matteo Berrettini perde con Murray: fuori dall'Australian Open e dalla top-20 Atp

Delusione per Matteo Berrettini. Il campione azzurro aveva avuto un brutto sorteggio e il campo purtroppo lo ha confermato: perde in 5 set contro Andy Murray. Il tennista italiano va sotto di 2 set (6-3, 6-3), poi rimonta (6-4, 7-6) e porta il britannico al quinto e perde dopo un tie break incredibile: Berrettini va sotto 0-5, poi reagisce e recupera fino all'8-6. Murray ha tre match point sul 6-9 e va subito a segno dopo quasi 5 ore di gioco, chiudendo 10-6. Una sconfitta che fa male anche alla classifica: un anno fa era arrivato in semifinale (perse contro Rafa Nadal che poi avrebbe vinto il torneo dopo una finale incredibile con Medvedev) e dunque lascerà sul terreno tanti punti uscendo dalla top-20 Atp dopo oltre tre anni.

Berrettini al di là della sconfitta odierna paga i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori a lungo lo scorso anno non permettendogli di difendere i punti conquistati in precedenza (oltre a Wimbledon che non ha giocato per il Covid, ma comunque non ha assegnato alcun punteggio nel 2022 e lui nel 2021 era stat finalista). Il tennista romano avrà sicuramente modo nel corso della stagione di risalire posizioni e tornare tra i top mondiali.