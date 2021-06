Carl Nassib: "Sono gay". Nfl, primo coming out nel football americano

Carl Nassib: "Sono gay". Football americano, primo coming out Nfl

Carl Nassib, difensore della squadra di football americano dei Las Vegas Raiders, ha fatto coming out, annunciando di essere gay in un video pubblicato su Instagram. Il classe 1993 ha dichiarato di essersi tolto “un peso dal petto”, con la speranza che in tanti possano seguire il suo esempio. È il primo giocatore della National Football League a svelare la sua omosessualità.