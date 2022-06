Caso Suarez, il pm punta al proscioglimento dell’avvocato della Juve

Caso Suarez, la procura di Perugia vuole prosciogliere Turco, avvocato della Juventus. Accusata di essere “concorrente morale e istigatrice”

Prosegue il caso dell’esame “farsa” di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Durante l’udienza preliminare è stato chiesto il proscioglimento per Maria Cesarina Turco, legale incaricato dalla Juventus, accusata di essere “concorrente morale e istigatrice” in merito al falso ideologico contestato a Suarez per l’esame sostenuto nel 2020.

Una richiesta di proscioglimento richiesta a gran voce dal procuratore Raffaele Cantone e dal sostituto Paolo Abritti. In aula presente anche l’avvocato di Cesarina Turco, Franco Coppi.