Cassano, la moglie Carolina Marcialis si veste coi fans. "Madre natura ha creato la perfezione"

La moglie di Cassano, Carolina Marcialis si veste con i fans

"Get ready with me", ("Preparati con Me") scrive Carolina Marcialis sui social pubblicando un video in cui si veste. La moglie di Antonio Cassano scherza con i follower aggiungendo che "oggi mi sono pure pettinata" con emoticon divertita.

I fans apprezzano il filmato ed è una pioggia di like e commenti d'approvazione per la compagna dell'ex fuoriclasse di Roma, Milan, Inter e Real Madrid: "Ok ora è ufficiale…madre natura ha creato la perfezione", si legge. "Bella e sensuale senza cadere mai nel volgare… che dire…. Wow"... "Puoi pettinarti o no non fa differenza perché la tua bellezza è di un'altro mondo"

Leggi anche