Cessione Sampdoria, inizia l’era Radrizzani. Ferrero: "Mi rimpiangerete"

Cessione Sampdoria, Ferrero vende a Radrizzani ma tuona: "Un giorno mi rimpiangerete. Io ho agito col cuore"

Ora è ufficiale: Massimo Ferrero ha venduto la Sampdoria agli investitori Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani. Lo ha comunicato l'ormai ex patron blucerchiato a Telenord: "Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l'ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi insultava. Ora si chiude un'epoca, siamo tutti contenti", ha aggiunto Ferrero, "io non ho commesso errori: sono 18 mesi che non tocco palla, gli altri campionati che ho gestito io sono tutti belli. Un giorno rimpiangerete Ferrero: la storia mi darà ragione. Perché non è stato Ferrero il male della Sampdoria".

Scongiurato, dunque, lo spettro del fallimento, che avrebbe costretto il club blucerchiato a ripartire dalla Serie D.