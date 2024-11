Champions League: Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Bologna... chi va agli ottavi, chi ai playoff e chi viene eliminato. La situazione

Quattro partite giocate e altre quattro ancora da giocare: la Champions League al giro di boa. Se la massima competizione calcistica per club finisse oggi l'Italia avrebbe una squadra direttamente agli ottavi e tre ai playoff. Vediamo la situazione. Risale il Milan dopo la spettacolare vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid (Maignan-Superman, Reijnders 'Modric style' e Leao galactico: qui le pagelle di Affartaliani.it), Atalanta appena fuori dalla zona ottavi di finale con Lookman e Zaniolo che hanno affondato lo Stoccarda.

La Juve - dopo il pari per uno a uno sul campo del Lille - si trova a due punti dal paradiso della qualificazione diretta. Difficile la situazione del Bologna nei bassifondi della classifica con un solo punto dopo quattro turni. Consolida la sua classifica l'Inter che ha piegato l'Arsenal a San Siro (Calhanoglu star e Lautaro opaco, promossi e bocciati).

Chi va agli ottavi di Champions oggi: Inter avanti

1) Liverpool - 12 punti

2) Sporting - 10 punti (+7 differenza reti)

3) Monaco - 10 punti (+6 diff reti, 10 gol fatti e 4 subiti) 4)

Brest - 10 punti (+6 diff reti, 9 gol fatti e 3 subiti) 5)

Inter - 10 punti (+6 diff reti, 6 gol fatti e 0 subiti) 6)

Barcellona - 9 punti (+10 diff reti) 7)

Borussia Dortmund - 9 punti (+7 diff reti) 8)

Aston Villa - 9 punti (+5 diff reti)

Chi va ai playoff di Champions oggi: Atalanta, Juventus e Milan

Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Atletico Madrid: quattro big che se la fase a gironi finisse oggi non sarebbero qualficate agli ottavi di Champions League

9) Atalanta - 8 punti

10) Manchester City - 7 punti (+6 differenza reti)

11) Juventus - 7 punti (+2 diff reti, 7 gol fatti e 5 subiti)

12) Arsenal - 7 punti (+2 diff reti, 3 gol fatti e 1 subito)

13) Bayer Leverkusen - 7 punti (+1 diff reti, 6 gol fatti e 5 subiti) 14)

Lille - 7 punti (+1 diff reti, 5 gol fatti e 4 subiti)

15) Celtic - 7 punti (0 diff reti)

16) Dinamo Zagabria - 7 punti (-2 diff reti)

17) Bayern Monaco - 6 punti (+4 diff reti)

18) Real Madrid - 6 punti (+2 diff reti, 9 gol fatti e 7 subiti)

19) Benfica - 6 punti (+2 diff reti, 7 gol fatti e 5 subiti)

20) Milan - 6 punti (+1 diff reti)

21) Feyenoord - 6 punti (-3 diff reti, 7 gol fatti e 10 subiti)

22) Club Brugge - 6 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)

23) Atletico Madrid - 6 punti (-4 diff reti) 24) PSV - 5 punti

Chi viene eliminato oggi dalla Champions, Bologna e Psg

La sconfitta con l'Atletico Madrid aggrava la posizione del Psg che a oggi non sarebbe neppure ai playoff di Champions. Spicca anche il Lipsia in fondo alla classifica con zero punti. Bologna al momento fuori dai giochi

25) PSG - 4 punti (-2 differenza reti)

26) Sparta Praga - 4 punti (-3 diff reti, 5 gol fatti e 8 subiti)

27) Stoccarda - 4 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)

28) Shakhtar Donetsk - 4 punti (-3 diff reti, 2 gol fatti e 5 subiti)

29) Girona - 3 punti (-4 diff reti)

30) Salisburgo - 3 punti (-7 diff reti)

31) Bologna - 1 punto

32) Lipsia - 0 punti (-5 diff reti, 4 gol fatti e 9 subiti)

33) Sturm Graz - 0 punti (-5 diff reti, 1 gol fatto e 6 subiti)

34) Young Boys - 0 punti (-10 diff reti)

35) Stella Rossa - 0 punti (-12 diff reti)

36) Slovan Bratislava - 0 punti (-13 diff reti)