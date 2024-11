Real Madrid Milan pagelle: Maignan-Superman, Reijnders 'Modric style' e Leao galactico (di fronte a Mbappè-Vinicius)

Real Madrid Milan pagelle: Maignan sembra Superman, Reijnders spiega calcio e Leao galactico (di fronte a Mbappè-Vinicius)

Maignan voto 7,5 Chiude la saracinesca due volte davanti a Mbappè nel primo tempo, uscita bassa forse non impeccabile sul gol annullato a Rudiger (fuorigioco) e nel finale una perla che vale un gol: miracolo da applausi sul colpo di testa ravvicinato di Brahim Diaz

Emerson Royal voto 6- Macchia una prestazione più che dscreta, energica e attenta con l'ingenuità che regala un giro dal dischetto a Vinicius. Ottimo il cross per la testa di Leao a inizio secondo tempo (con Lunin che fa miracolo). Dal 93' Calabria sv.

Thiaw voto 7,5 Gol di testa pesantissimo che sblocca il match e lavoro difensivo quasi impeccabile

Tomori voto 7 Gioca concentrato e contiene bene le (poche) folate del temibile attacco blanco

Theo Hernandez voto 6,5 Parte forte con un paio di accelerazioni, sbaglia il disimpegno nell'azione che porta al rigore del Real Madrid. Complessivamente fa bene nel classico binario di sinistra con Leao

Fofana voto 7 Dà equilibrio e concretezza in mezzo al campo, proteggendo nel migliore dei modi la difesa rossonera. Ruba il pallone che apre al raddoppio del Milan

foto Lapresse



Reijnders voto 8 Predica e insegna calcio nell'università del Bernabeu che ha visto per anni salire in cattedra il leggendario prof. Luka Modric (in difficoltà nella notte del trionfo rossonero). Prestazione da 110 e lode per l'olandese, con la perla del gol che manda il Real Madrid al tappeto per ko tecnico

Musah voto 7 Da mezzala fa benissimo, corre, copre, aiuta Emerson Royal e appena può cerca sempre di ripartire Dal 93' Pavlovic sv.

Pulisic voto 7 Disegna una traiettoria perfetta sul corner che permette a Thiaw di portare il Milan in vantaggio. Gioca tra le linee, punge e aiuta con generosità totale i compagni in fase difensiva

Dal 71' Loftus-Cheek voto 6 Entra per dare energia in mezzo al campo e tutto sommato ci riesce. Sfiora il 4-1, forse non angola abbastanza, certamente Lunin si fa trovare prontissimo

Leao voto 8 Un anno fa di questi tempi mise in mostra una prestazione da favola a San Siro contro Mbappè, questa volta si ripete al cospetto sempre di Kylian e pure di Vinicius, per giunta nella cornice magica del Bernabeu. Alcune sue fiammate fanno male ai blancos di Ancelotti. Decisivo sul 2-1 quando costringe Lunin a una parata difficile (con ribattuta in gol poi di Morata). Bellissimo il colpo di testa che a inizio secondo tempo fa urlare al gol, annullato solo da una parata incredibile del portiere merengue. Chiude con l'assist a Reijnders che ammmutolisce il Bernabeu. Game, set, match. Dal 78' Okafor sv

Morata voto 7 E' ovunque, corre, copre, aiuta, riparte. Gioca con un cuore pazzesco. Pesantissimo il gol dell'1-2 che svolta il match rossonero

Dal 71' Abraham voto 6 Venti minuti di sacrificio

