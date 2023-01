Chiesa-Real Madrid: calciomercato Juventus, la rivelazione dalla Spagna

Chiesa-Real Madrid, le voci di calciomercato della Spagna sul campione della Juventus

Federico Chiesa al Real Madrid? Dalla Spagna si parla di "occasione inaspettata" sul fronte del calciomercato e di un club blanco che starebbe pensando all'esterno d'attacco della Juventus in vista della prossima stagione.

Il campione ex Fiorentina (ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio di un anno fa e tornato al gol con un gioiello che ha messo ko il Monza in Coppa Italia) ha il contratto in scadenza nel 2025 e non sarà semplice strapparlo al club bianconero, ma, con la penalizzazione di 15 punti e le possibilità di andare in Champions League ridotte al lumicino in questo momento (ma il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, potrebbe ribaltare tutto), Florentino Perez penserebbe a provare l'affondo cercando di convincere la società bianconera a riflettere sulla sua cessione, secondo quanto riporta il diario spagnolo.

Federico Chiesa (Lapresse)



Tra Jude Bellingham (il Manchester City pare pronto a mettere 150 milioni per la 19enne stella del Borussia Dortmund che piace anche al Liverpool) e Kylian Mbappe (sogno blanco da sempre, ma strapparlo al Psg resta complicatissimo), il Real Madrid calerà l'asso Federico Chiesa sul tavolo del calciomercato?