Claudia Ruggeri (Avanti un altro): la camicia della tifosa romanista si apre... FOTO

Claudia Ruggeri, la Miss Claudia del programma “Avanti un altro” di Paolo Bonolis ogni tanto regala ai suoi follower foto seducenti e che mettono in risalto la sua bellezza mozzafiato.

Uno scatto cult ad esempio è dei giorni scorsi: la showgirl e grande tifosa della Roma di Mourinho con camicia bianca che si apre e reggiseno nero. Il décolleté è super, ma altrettanto strepitoso il suo sguardo e i suoi occhi. “Sei stupenda”, “Bellissima”, “Che splendore”, sono solo alcuni dei commenti raccolti dal post. E qualcuno scherzando aggiunge: “Sei meglio di PostalMarket!”.

Sicuramente la foto di Claudia Ruggeri avranno consolato i tifosi giallorossi come lei ancora provati dalla delusione per la finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia (e per il bruttissimo infortunio al legamento crociato del ginocchio di Tammy Abraham che lo terrà fuori per otto o nove mesi)...

Claudia Ruggeri, la miss di Avanti un altro e tifosa della Roma. Foto





Leggi anche