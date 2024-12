Conad sponsor Maglia Bianca del Giro d’Italia

La Maglia Bianca del Giro d’Italia, per i prossimi tre anni, avrà come nuovo sponsor Conad. Italianità, sviluppo internazionale, capillarità sul territorio, l’attenzione ai giovani e all’ambiente sono alcuni dei capisaldi che il Giro d’Italia e Conad condividono. Oltre che sulla Maglia Bianca, Conad sarà presente alla Corsa Rosa anche sui progetti di BiciScuola e FantaGiro. Conad, che ha la sua sede principale a Bologna, è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia.Alla presentazione istituzione presso ADI Design Museum di Milano hanno partecipato e dialogato con la stampa presente,Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup, e Ivan Basso, vincitore del Giro d'Italia 2006 e 2010. Alla loro sinistra Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, e Francesco Avanzini, Direttore Generale diConad. A destra Mauro Lusetti, Presidente di Conad e Giuseppe Zuliani, Direttore Marketing e Comunicazione di Conad.La Maglia Bianca del Giro d’Italia, quella riservata al leader della classifica dei migliori giovani. Partecipando alla competizione ‘regina’ dello sport più praticato dagli italiani, Conad potrà avere una coinvolgente presenza sui suoi territori, essere vicino al pubblico che segue la corsa, promuovere una vita attiva e sana



Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna