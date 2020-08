Conte rimane all'Inter. "Stabilite le basi per proseguire insieme"

"L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". Lo comunica l'Inter dal suo sito. Salta quindi l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla sponda nerazzurra di Milano. Conte resta nonostante le polemiche e il flop in finale contro il Siviglia.



La nota del club nerazzurro nella quale il club annuncia che sono state "poste le basi per proseguire insieme nel progetto" arriva al termine di tre ore di incontro tra i vertici del club e l'allenatore salentino. Lontano da Milano, in una villa a Somma Lombardo, dopo un confronto lungo ma costruttivo, sembrano quindi appianate le divergenze tra Conte e la societa'.



E' stata scelta una location lontana dalla sede del club per decidere le sorti di Antonio Conte all'Inter: lo stato maggiore della societa' nerazzurra ha optato per villa Bellini, una elegante residenza a Somma Lombardo in provincia di Varese, destinata soprattutto all'organizzazione di eventi nuziali.