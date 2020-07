Conte: "Sempre schiaffi all'Inter, penalizzati da un calendario folle"

"Sta passando inosservato il calendario dell'Inter. Si tratta di un calendario folle fatto per metterci in difficolta'. Le nostre avversarie hanno tutte usufruito di un giorno in piu' di riposo. Stiamo giocando sempre alle 21:45 e queste cose si pagano". Queste le dichiarazioni di Antonio CONTE dopo il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter all'Olimpico. Nel mirino del tecnico nerazzurro c'e' la compilazione del calendario. "Si tratta della terza partita in cui giochiamo contro una squadra che ha un giorno di riposo in piu'. Oggi rientreremo di notte, domani faremo defaticante e prepareremo la prossima partita. Quando hanno fatto i calendari forse noi non eravamo presenti. Se devono tirare uno schiaffo, nei momenti di difficolta', lo tirano all'Inter. L'ultima giornata e' successo qualcosa di incredibile".

Inter, Antonio Conte: "Noi in Champions altri fuori"

Ai microfoni di Sky Sport, CONTE si dice soddisfatto della stagione nerazzurra: "Stiamo facendo ottime cose a prescindere dal secondo posto - ha commentato Conte -. Ci siamo qualificati in anticipo con 14 punti di distacco dalla quinta, considerando che Roma, Milan e Napoli avevano lo stesso obiettivo nostro. Se il nostro è un campionato sottotono, cosa si dirà delle altre squadre?".

INTER, ANTONIO CONTE SULL'EPISODIO DA MOVIOLA NEL PRIMO GOL DELLA ROMA

"Quello del contatto tra Kolarov e Lautaro non e' una situazione dubbia. Il giocatore della Roma non prende mai la palla ma solo il calcagno dell'avversario. Ma non voglio parlare degli arbitri che sono sotto pressione e stanno vivendo una situazione anomala. Oggi Di Bello ha sbagliato ma merita il massimo rispetto", ha aggiunto CONTE a proposito dell'episodio che ha dato il via al gol della Roma per il momentaneo 1-1.