Conte-Tottenham, ora è ufficiale: stipendio monstre per l'ex Inter

Conte-Tottenham, il tecnico ex Inter siederà sulla panchina degli Spurs fino al 2023 con un ingaggio da 24 milioni di euro a stagione

Ora e' ufficiale, Antonio Conte torna in Premier League. L'ex tecnico dell'Inter campione d'Italia allenera' il Tottenham che, dopo aver esonerato Nuno Espirito Santo a seguito della sconfitta interna per 3-0 subita sabato scorso contro il Manchester United, ha scelto l'allenatore italiano. L'annuncio del club sui canali social del club londinese.

Per Conte, secondo quanto riportano i media britannici, si parla di un ingaggio fino al 2023 da 18-24 milioni di euro a stagione. Il tecnico pugliese, che in estate aveva rifiutato la panchina degli Spurs, era stato accostato anche ai Red Devils per sostituire Soslkjaer.