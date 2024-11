Coppa Davis, di tennis; l'Italia batte l'Argentina ed è in semifinale

L'Italia conquista la semifinale di Coppa Davis sconfiggendo l'Argentina con il parziale di 2-1, inutile dirlo, grazie ad un grande Jannick Sinner.

Musetti disastroso

L'Italia schiera Lorenzo Musetti nel primo singolare mentre l'Argentina usa qui il suo numero 1 dando per perso il secondo singolare contro Sinner; così ecco Cerundolo contro il toscano. Tra i due la posizione di classifica non è da poco e l'azzurro è sceso in campo con i favori del pronostico. Un peso che però lo ha schiacciato fin dal principio. Dopo un'iniziale fase equilibrata l'argentino guadagnava spazio e coraggio costringendo Musetti sempre più sulla difensiva.

Un pressing che aumentava nel secondo tempo con il toscano che mostrava i soliti limiti psicologici senza mai reagire, anzi, andando sempre più in crisi lasciando il secondo seti all'avversario per 6-1 in soli 24 minuti.. Musetti a quanto pare soffre la Daviis dove in singolare ha disputato 7 incontri vincendone solo 2.

Tutto nelle mani di Sinner

Il numero 1 azzurro e del mondo come un anno fa con l'Olanda è sceso in campo con l'intera nazione sulle spalle, sotto 0-1. Ma l'azzurro sa gestire la tensione e così ha subito indirizzato il match contro Baez a suo favore con un 6-2 nel primo set ed un assolo totale nel secondo. Ed in poco più di un'ora l'Italia è sul'1-1

Doppio decisivo

Il Capitano azzurro, Filippo Volandri, lascia in tribuna il doppio previsto, Vavassori-Bolelli, e si affida a Sinner affiancato da Berrettini. Coppia inedita e scelta rischiosa, ma che si rivelerà vincente.

La coppia azzurra non rischia mai sul proprio servizio se non nel game iniziale ed ottiene il break nel nono gioco prima di chiudere il parziale con un 6-4 che toglie tanta pressione all'Italia.

Il secondo ricalca il primo set. Il brek riesci alla nostra coppia nell'undicesimo gioco con un Berrettini ispirato e combattivo. Berrettini con il suo servizio chiude la sfida.

L'Italia ora se la vedrà in semifinale contro l'Australia, già battuta lo scorso anno in finale, che a sorpresa ha sconfitto gli Stati Uniti.