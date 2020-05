Coronavirus, Bundesliga: altro positivo. È un giocatore di seconda divisione tedesca

In Germania si è tornati ad allenarsi, ma dopo le tre positività nel Colonia, eccone un'altra. Si tratta di un giocatore di un club di seconda divisione tedesca: l'Aue Erzgebirg. Lo ha annunciato lo stesso club della Sassonia, specificando che calciatori, tecnici e collaboratori andranno subito in autoisolamento, ma solamente fino a giovedì.

#Veilchen ab sofort in häuslicher Quarantäne - Grund für die Entscheidung ist ein positiver Corona-Test bei einer Person aus dem Funktionsteam, welcher sich nach der zweiten Test-Reihe ergeben hat. 👉 https://t.co/U0V9OTAlXT pic.twitter.com/BA91kQpYBG — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) May 5, 2020

Quarantena lampo

Sarà dunque una sorta di quarantena lampo, certamente di molto inferiore ai 14 giorni canonici. Il motivo di tale scelta non è stato chiarito dal club, ma probabilmente è dovuto al fatto che, in questi due giorni, ci sarà un nuovo giro di test per tutti. Se non dovessero emergere altri casi, l'isolamento continuerà solamente per il dipendente i questione, mentre la squadra potrà tornare regolarmente ad allenarsi.