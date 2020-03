Coronavirus, Europa League: Inter-Getafe e Siviglia-Roma rinviate

CORONAVIRUS, EUROPA LEAGUE: RINVIATE INTER-GETAFE E SIVIGLIA-ROMA

La UEFA ha comunicato che le sfide di Europa League che avrebbero visto impegnate Inter e Roma sono state rinviate per via delle imposizioni del governo spagnolo circa i voli da e per l'Italia. Inter-Getafe e Siviglia-Roma non saranno disputate il 12 marzo come inizialmente previsto. Le date degli eventuali recuperi verranno comunicate nei prossimi giorni. L'Inter avrebbe dovuto ospitare i madrileni a San Siro, a porte chiuse, ma il presidente Angel Torres aveva annunciato che il Getafe non sarebbe andato a Milano (vedi sotto), anche a costo di perdere 3-0 a tavolino.

CORONAVIRUS, INTER E ROMA NON GIOCANO. LA CRONACA PRE-DECISIONE UEFA

Coronavirus, è ufficiale: stop aerei in Spagna, la Roma non vola a Siviglia. Rinviato il match di Europa League a data da destinarsi

Lo stop agli aerei in Spagna non permette l'atterraggio alla Roma nella penisola iberica. Il risultato? Il match degli ottavi di Europa League tra il Siviglia e il club giallorosso, fissato inizialmente per giovedì alle 18.55, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha comunicato su Twitter il club giallorosso, dopo che "l'aereo dall'Italia non è stato autorizzato ad atterrare in Spagna da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno diffusi presto dalla Uefa", c'è scritto nel comunicato.

Coronavirus, è ufficiale: stop aerei in Spagna, salta Siviglia-Roma di Europa League. Scartata l'ipotesi di atterrare in Portogallo per i giallorossi

Mentre la Roma è scesa in campo alle 11 per la rifinitura, il governo spagnolo non autorizzava il volo del club giallorosso, fissato per le 15.30, e a quel punto, le ipotesi sarebbero potevano essere solo due: o atterrare in Portogallo per poi andare a Siviglia in pullman o rimandare. Alla fine l'ufficialità del rinvio, con anche la probabile ipotesi che il ritorno dell'Olimpico, previsto per il 19 marzo, verrà rinviato.

Coronavirus, pres. Getafe: "Mai a Milano contro l'Inter per l'Europa League, Uefa sposti il match o piuttosto perdiamo a tavolino"

Giovedì c'è Inter-Getafe, ma a meno di miglioramenti per il Coronavirus gli amanti del calcio dovranno fare a meno della partita. Parola del presidente del club spagnolo Angel Torres, che categorico ai microfoni di Onda Cero, radio del paese iberico, ha detto: "Non andremo a Milano per giocare contro l’Inter a meno che la situazione non cambi. L'Uefa trovi una sede alternativa per la gara". Piuttosto la sconfitta a tavolino, dice Torres: "Saremo eliminati? Non fa niente. Ma non sarò colui che si assumerà un rischio così alto come questo, quello di andare in una città dove il contagio è molto alto”.

Coronavirus, il presidente del Getafe chiude la sospensione del match contro l'Inter in Europa League. Aic e Afe si associano

"Che senso ha tutto questo - prosegue Angel Torres -? Il governo spagnolo proibisce l'arrivo di aerei dall'Italia e quello italiano ha sospeso la Serie A. Perché io mi dovrei buttare nel fuoco?". Parole dure ma che hanno trovato già chi è d'accordo: l'Afe e l'Aic, le Associazioni dei calciatori italiani e spagnoli, hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo alla Uefa di sospendere Inter-Getafe come richiesto dal presidente del club spagnolo, in modo da disputare la sfida quando la sicurezza sarà maggiore e l'emergenza nei due Paesi sarà diminuita.