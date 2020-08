Coronavirus, Manchester United: Pogba positivo, Deschamps non può convocarlo

Doveva tornare fra i convocati per i prossimi impegni della Francia, ma è risultato positivo al Covid. Salta il ritorno in Nazionale di Paul Pogba, dopo un anno di assenza. Il centrocampista dello United (ex Juve) è già stato sostituito dal giovane Rennais Eduardo Camavinga. Rientra tra i convocati, invece, il centrocampista della Juve Adrien Rabiot.