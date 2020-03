Coronavirus, Milano-Sanremo slitta. A rischio il Giro d'Italia 2020

Coronavirus, Milano-Sanremo 2020 slitta. A rischio il Giro d'Italia 2020

La Milano-Sanremo 2020 non si correrà il 21 marzo. Era nell'aria e ora la decisione è ufficiale. La classicissima di primavera che apre la stagione del ciclismo internazionale, quest'anno non ci sarà. A causa dell'emergenza coronavirus. L'appuntamento era fissato per sabato 21 marzo, ma a seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, RCS Sport, organizzatrice dell'evento, si è arresa ed ha comunicato la decisione di annullare la corsa. E stessa sorte per altri due appuntamenti ravvicinati con il ciclismo: la Tirreno-Adriatico programmata dall'11 al 17 marzo e il Giro di Sicilia previsto dall'1 al 4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. Secondo quanto riporta Repubblica "a forte rischio anche il Giro d'Italia in programma dal 9 al 31 maggio, che col suo giro d'affare fa muovere oltre 500 milioni di euro".

Coronavirus, Tirreno-Adriatico 2020 salta

La Tirreno-Adriatico 2020, classica ciclistica di inizio stagione che doveva prendere il via mercoledì 11 marzo dalla Versilia, è stata annullata in seguito all'emergenza Coronavirus. A comunicarlo è la Rcs Sport, che organizza la corsa. "A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti - si legge nel comunicato - Rcs Sport comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Rcs Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’UCI di ricollocare la corsa in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite".

CORONAVIRUS: CICLISMO, GS EMILIA ANNULLA LA 'COPPI E BARTALI'

"A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, il GS Emilia comunica che la Settimana Internazionale Coppi e Bartali in programma dal 25 al 29 marzo è annullata". Lo scrive il Gruppo Sportivo Emilia in una nota. Il Gruppo Sportivo Emilia, in accordo con le istituzioni preposte e le amministrazioni comunali interessate dalle tappe, si è già attivato per ricollocare la gara nel calendario internazionale Uci. Seguiranno ulteriori comunicazioni anche in merito alla collaborazione tecnica con il Gran Premio Industria e Commercio di Larciano per il quale l'UC Larcianese ha già richiesto una nuova data.