Coronavirus, MotoGP: nessuna wild card in pista. Salta ritorno Lorenzo-Yamaha

Coronavirus, MotoGP: nessuna wild card in pista nel 2020. Salta ritorno Lorenzo-Yamaha

Salta il ritorno in pista di Jorge Lorenzo su Yamaha da wild card a Barcellona. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca e deciso dalla Msma - l’Associazione Costruttori Sport Motociclistici che raduna tutte le Case e comprende anche la Fim - i piloti non ufficiali del campionato 2020 di MotoGP non potranno correre in nessun gran premio della stagione. Il motivo è quello di limitare il più possibile la presenza di persone nel paddock, mantenendo così alto il livello di sicurezza. Oltre a Lorenzo non potranno tornare in pista Daniel Pedrosa per la Ktm, Michele Pirro per la Ducati, Stefan Bradl per la Honda, Sylvain Giuntoli per la Suzuki e la coppia Bradley Smith-Lorenzo Salvadori per l’Aprilia.

Per Jorge solo i test da collaudatore a Sepang

Lorenzo, ritiratosi a fine 2019 dopo un anno con più problemi che soddisfazioni alla Honda, dovrà perciò accontentarsi dei test fatti a febbraio a Sepang, in Malesia, quando per l’occasione è sceso in pista con la M1 dello scorso campionato da collaudatore. Nel futuro chissà che possa tornare in MotoGP, ma le possibilità di vederlo con la Yamaha sono comunque bassissime, come riporta ancora Marca. Posto ci sarebbe solo nel team satellite Petronas se la contrattazione con Valentino Rossi finisse male o si decidesse di lasciar andare Franco Morbidelli nel 2021. Anche quest’ultima una speranza piuttosto bassa per il maiorchino.