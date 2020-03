Coronavirus, non solo Rugani: Gabbiadini secondo contagiato in Serie A

Coronavirus, non solo Rugani: Gabbiadini il secondo contagiato in Serie A

Il Coronavirus colpisce ancora in Serie A. Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, è il secondo contagiato dopo Daniele Rugani. La notizia arriva a poche ore da quella che ha riguardato il difensore della Juventus ed è stata ufficializzata in un comunicato sul sito ufficiale del club blucerchiato: "Manolo ha qualche linea di febbre, ma sta bene - c'è scritto -. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". Proprio per questo anche il Verona, ultima società ad avere giocato contro la Samp la scorsa domenica (vittoria dei liguri per 2-1, ndr), ha comunicato di aver sospeso tutte le attività e si sta attivando per tutte le procedure del caso.

Coronavirus, Gabbiadini il secondo contagiato in Serie A: finora in campionato 21 presenze e sei reti

Ventitre gare giocate (21 in A, 2 in Coppa Italia), sette reti (6 in campionato) e due assist (sempre tutte in A). Gabbiadini è uno dei perni del gioco di Claudio Ranieri, dopo essere tornato alla Samp nel gennaio del 2019 dal Southampton, club di Premier League. Ma il virus, purtroppo, non guarda in faccia nessuno: l'ex Napoli è il secondo colpito.