Sport

Mercoledì, 11 marzo 2020 - 23:55:00 Coronavirus, Rugani positivo. Juventus in quarantena. Slitta match col Lione JUVENTUS, RUGANI POSITIVO AL CORONAVIRUS. GIOCATORI IN ISOLAMENTO, RONALDO: QUARANTENA IN PORTOGALLO

Coronavirus, Rugani positivo. Juventus in quarantena. Slitta match col Lione Daniele Rugani positivo al coronavirus: il difensore della Juventus è il primo calciatore di serie A. Lo ha annunciato la Juventus con un comunicato. "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui". La Juventus sta dunque provvedendo ad attivare le procedure di isolamento, quindi con ogni probabilità tutti i giocatori della squadra bianconera, lo staff tecnico e i ragazzi dell'Under 23 che proprio nelle scorse avevano ricominciato ad allenarsi anche con la prima squadra, oltre a dirigenti e a tutte le persone con cui Rugani ha avuto contatti durante la sua vita privata. Da verificare se anche i tesserati dell'Inter presenti domenica 8 marzo allo Stadium per il derby d'Italia dovranno rientrare in questo censimento. Salta la partita di Champions League tra la Juventus e il Lione, in programma martedì 17 marzo. L'Uefa dovrà solo prendere atto della situazione e ufficializzare il rinvio. Cristiano Ronaldo, che attualmente si trova a Madeira per stare vicino alla madre e per la festa di compleanno della sorella, svolgerà in Portogallo il suo periodo di quarantena.