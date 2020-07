Coronavirus, Zambia: club non aderiscono al protocollo, campionato annullato

Mancata adesione dei club al protocollo Covid, così in Zambia la Federazione ha annullato il campionato. Le gare termineranno il 6 agosto, poche settimane dopo il riavvio del 18 luglio. Verranno giocate solo altre due giornate prima che i campioni delle rispettive divisioni vengano dichiarati tali, con tutte le squadre che avranno completato 27 delle loro 34 partite programmate. Qualsiasi club che non sia in grado di scendere in campo nei propri incontri rimanenti perderebbe i punti. “Sfortunatamente, nonostante si siano tutti registrati per osservare le linee guida fornite dal Ministero della Salute, i livelli di conformità della maggior parte dei club non sono stati soddisfacenti”, ha dichiarato la Federcalcio zambiana in una nota. “Tra le violazioni rilevate l’incapacità di gestire l’isolamento di giocatori e funzionari che si sono dimostrati positivi, l’incapacità di osservare le distanze sociali e la mancanza di disinfettanti nei luoghi designati”. La FAZ ha fissato poi come data il 17 ottobre per iniziare la stagione 2020-21, con processi (si spera) più rigidi.