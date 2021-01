Cortina Snowkite Contest: a marzo la tappa finale con 2 titoli mondiali

Cortina Snowkite Contest, il grande ritorno: confermata a marzo la tappa finale della Snowkite World Cup con 2 titoli mondiali

Si torna a volare. A seguire la corrente e lasciarsi portare dalla vela del kite, spiccare salti e roteare in aria “grabbando” la tavola da snowboard, diventando tutt’uno con l’aria e la neve fresca. I più grandi campioni internazionali di snowkite si preparano a dare spettacolo al CSC-Cortina Snowkite Contest sui pendii di Passo Giau. La gara è stata riconfermata tappa finale della SnowKite World Cup, il più importante circuito mondiale, organizzato dall’IKA, International Kiteboarding Association. E, come per premiare questa paziente attesa, c’è un’importante novità: per la prima volta saranno assegnati ben due titoli mondiali: quello di Big Air e quello di Freestyle.



L’annuncio della sesta edizione, in programma dal 18 al 21 marzo 2021, ha galvanizzato gli animi, dopo la falsa partenza del 2020 dovuta alla sospensione della gara a causa della pandemia. Una gara che offre uno spettacolo imperdibile: Passo Giau è una terra d’elezione per gli snowkiter, tra Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia. Qui gli atleti possono scegliere traiettorie molto creative grazie alla trazione del vento, surfare in piano, in salita e in discesa, senza bisogno di impianti di risalita, prolungare i loro salti e realizzare trick altrimenti impossibili, innalzandosi verso il cielo.



L’inventore e regista del CSC fin dalla sua prima edizione, nel 2007, è Michele Alì, pioniere dello snowkite italiano. A Cortina, insieme a un team di istruttori, ha aperto una delle prime scuole italiane, Kite4Freedom. “Siamo felici di ospitare i migliori specialisti dello snowkite, una quarantina di atleti da tutto il mondo, che incanteranno il pubblico con le loro evoluzioni” spiega. “L’assegnazione di ben due titoli mondiali è la conferma di un percorso di crescita sul piano organizzativo e sportivo. E grazie a questa manifestazione in molti hanno potuto scoprire le potenzialità di una località come Passo Giau, ideale per lo snowkite: un’ampia area pianeggiante e ventilata”. Un luogo magico, circondato dalle Dolomiti, perfetto per ospitare una gara rigorosamente eco friendly e ad impatto zero.



A Passo Giau, di edizione in edizione, è nata una vera e propria tradizione che riunisce tutta una comunità di appassionati. I vincitori della gara guadagnano il titolo di “re del Giau” e incidono il proprio nome sul basamento della corona in legno di cirmolo, realizzata a mano da un artigiano locale. Un passaggio di testimone.



“Siamo orgogliosi di avere a Cortina, al Passo Giau il campionato del mondo di snowkite nelle discipline del Freestyle e Big Air, l’espressione estrema e che ben sposa con il contesto favoloso che solo il Giau può offrire – aggiunge Mirco Babini, presidente di IKA (International Kiteboarding Asociation) -. Siamo certi che i migliori atleti da molte parti del mondo faranno di tutto per essere presenti all’evento, nonostante le problematiche che tutti conosciamo. L’organizzazione guidata da Michele è collaudata e la IKA è fiduciosa che questo sodalizio possa continuare anche nei prossimi anni. Noi daremo tutto il supporto necessario”.