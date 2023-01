"Così ho vaccinato la famiglia Giorgi, li buttavo nel water". La confessione

Covid, Giorgi e Madame nei guai. La dottoressa dei falsi vaccini parla

Si aggrava sempre di più la situazione per Camila Giorgi e Madame, finite sotto indagine per i falsi green pass ottenuti senza aver effettuato la vaccinazione anti-Covid. La dottoresa Daniela Grillone, il medico arrestato, adesso ammette tutto. "Sono sconvolta e pentita per le mie azioni". Inizia così - si legge sul Corriere della Sera - la lunga confessione della dottoressa vicentina finita in manette con l’accusa di aver finto di vaccinare centinaia tra sanitari, imprenditori, forze dell’ordine e Vip. Negli interrogatori di questi mesi, Grillone si lascia andare: "Non sono no vax" spiega al pm. "Credevo nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono autosomministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali".

La sua conversione sarebbe maturata parlando con un medico-chirurgo "Mi ha convinta - prosegue la dottoressa e lo riporta il Corriere - che la reazione fosse conseguenza delle dosi (…) Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi... E io ho accettato. Il vaccino poi veniva da me gettato nel water". Intanto nel suo studio arrivano i Vip. A dirla tutta, la dottoressa neppure sa chi sia Madame, invece ricorda bene Camila Giorgi: "La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me... in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista” (…) Poco prima dell’inizio dell’estate era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid». Fissa quindi degli appuntamenti «per l’estate e per l’autunno. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento".