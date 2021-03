Cristiana Girelli come Ronaldo: manda la Juventus in gol Sanremo 2021

Cristiana Girelli come CR7: manda la Juventus in gol Sanremo 2021

Non solo Zlatan Ibrahimovic all'Ariston: Cristiana Girelli porta a Sanremo 2021 il calcio femminile. L'attaccante della nazionale italiana (qualificata a Euro 2022 e lei ha messo a segno 9 reti in 10 partite del girone) e della Juventus Women è stata protagonista sul palco dell'Ariston (dove lo scorso anno brillò la stella di un altro grandissimo bianconero, Cristiano Ronaldo).

Sanremo 2021, Cristiana Girelli: "Ora tutti sanno che ci sono due Nazionali da tifare"

“Il seguito a oggi è importante, ci fa molto piacere e dopo il Mondiale qualcosa è cambiato. Siamo un gruppo talmente forte e unito che ha superato tantissimi ostacoli, ci siamo dette di andare in Francia non solo per vincere e fare bene, ma anche per mandare un messaggio socio culturale important. Ovvero che non c'è una sola Nazionale da tifare, ma ce ne sono due", ha sottolineato la fuoriclasse del calcio femminile.

Sanremo 2021, Cristiana Girelli: "Ibrahimovic? Altri 300 gol per raggiungerlo"

"Io ho iniziato a sei anni al Nuvolera, la squadra di cui mio papà era presidente, e allora anche se c'era il calcio femminile io non sapevo che una bambina potesse giocare a calcio. Per questo ora sono molto orgogliosa e contenta che le bambine possano diventare delle calciatrici, sognare di vestire la maglia della Juventus, sopratutto perché il prossimo anno inizierà il professionismo anche per noi. - ha concluso Cristiana Girelli parlando di Ibrahimovic - Diciamo che mi mancano circa 300 gol per arrivare a quelli che ha segnato lui”.

Cristiana Girelli, 9 scudetti e 211 gol in carriera

Cristiana Girelli è stata inserita tra le 25 calciatrici più forti al mondo e nel suo palmares ci sono 9 scudetti, 7 coppa Italia e 9 supercoppa. Senza dimenticare 211 goal e 43 in Nazionale in 74 partite giocate. Una star sul rettangolo di gioco e ora questo bel debutto in tv nel programma più visto d'Italia. "La stessa emozione, solo su un campo diverso. Questa sera sarò sul palco dell’Ariston di Sanremo per far conoscere, ancora di più, la meravigliosa realtà del calcio femminile", aveva scritto su Instagram prima di entrare nel teatro Ariston. E di segnare un gol speciale per tutto il movimento del calcio femminile nella notte di Sanremo.