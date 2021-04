"Da SuperLega a trofeo Tim è un attimo": il web scherza sulla competizione

Arrivano assieme alle prime disdette da parte dei club che avrebbero dovuto partecipare alla Superlega (vedi Inter, Man. United, Man. City, Chelsea e Tottenham) i commenti e gli sfottò degli utenti della rete. Su twitter sono centinaia i commenti ironici in risposta all'annuncio di questa nuova competizione che stravolgerebbe le sorti del calcio.

Per esempio VetensPlay twitta: "Ci pensate che potevamo vederci, nella stessa giornata di lega, partite come Real vs City, Liverpool Vs Inter, ecc...? Invece torneremo a vederci Crotone Vs Parma, Juventus Vs Spezia, ecc.. Non vedo l'ora!! #SuperLegue". Anche StefanoC critica: "#SuperLegue Le inglesi hanno già abbandonato. Molto probabilmente i bonifici dell'Uefa partiti dalle isole Cayman arrivano prima in Inghilterra che è fuori dalla Ue."

Uno dei più esilaranti è sicuramente quello di Christian_vit85:

Pronto US Avellino Calcio? So Andrea...

Se sarebbe liberato un posto in #SuperLegue ... #SuperLeagueOut pic.twitter.com/SLAPgj4XYL — CHRISTIAN (@christian_vit85) April 21, 2021

Non la manda a dire nemmeno Alessandro che scrive:

Sono per citarne altri due, tra le centinaia di tweet, abbiamo Stefano che ride scrivendo: "Da #SuperLegue a trofeo Tim è un attimo!", assieme a Marti che ha trovato una Gif per spiegare perfettamente il caso Superlega: