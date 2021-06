Dalla TV al campo, la Roma vuole Maurizio Costanzo: ecco che ruolo avrà

Il Messaggero afferma che la Roma vorrebbe Maurizio Costanzo come consulente per la comunicazione

La nuova Roma di Friedkin ha grandi ambizioni per la prossima stagione non solo dal punto di vista del campo. Fonseca è stato sostituito da un allenatore di prima fascia come Josè Mourinho e per i giallorossi è arrivato il momento di salire di livello anche dal punto di vista dell'immagine. La crescita del brand è infatti di fondamentale importanza per il futuro di qualsiasi società calcistica, soprattutto in un momento di difficoltà come quello post pandemia di Covid-19.

Secondo quanto riporta il Messaggero, il club della Capitale avrebbe proposto a Maurizio Costanzo il ruolo di consulente per la comunicazione. Lo storico presentatore televisivo è un grande tifoso della Roma ma al momento non ci sono conferme che abbia effettivamente accettato il ruolo in società. "Ho sofferto più per la Roma che per amore. Ma la Roma è una fede", aveva dichiarato Maurizio Costanzo qualche tempo fa.