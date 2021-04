DAZN, mese gratuito: come ottenere il rimborso per Inter-Cagliari

DAZN, mese gratuito: l'app regala agli utenti streaming 30 giorni di servizio dopo i problemi durante Inter-Cagliari

Alla fine è arrivata l'ufficialità, DAZN ha deciso di correre ai ripari dopo le aspre critiche ricevute dagli utenti per il disservizio durante la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Durante entrambi i match, infatti, lo streaming si è interrotto per un periodo di tempo troppo lungo e per molti decisamente eccessivo. La piattaforma di proprietà di Perform ha dichiarato che l'origine del down è stato causato da "alcuni fornitori esterni" ma nonostante questo permetterà di ricevere un rimborso.

DAZN, mese gratuito: come ottenere il rimborso

DAZN ha promesso un mese gratuito di abbonamento a coloro che hanno subito il disservizio lo scorso weekend. “Ciao, Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. - si legge nella nota inviata agli utenti dall'app - Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi. Se desideri beneficiare di questa opportunità, accedi a questa pagina inserisci l’indirizzo e-mail associato al tuo account DAZN entro il 31 Maggio 2021.”

Il voucher DAZN mese gratuito sarà disponibile solo per chi utilizza la piattaforma di streaming e non per coloro che hanno integrato il servizio dei pacchetti Sky, che sfruttano invece la trasmissione satellitare. Per ottenere il rimborso basterà cliccare sul link presente nel messaggio, inserire l'indirizzo email associato al proprio account e attendere conferma entro 48 ore. Si ha tempo fino al 31/5/21 per farne richiesta. Scaduto il DAZN mese gratuito “l’abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta”

Alcuni utenti però già lamentano il fatto che il collegamento non è funzionante, anche se pare si tratti di un problema temporaneo.

DAZN, diritti TV Serie A: la Lega chiede rassicurazioni

I problemi di streaming del weekend non sono un bel biglietto da visita per DAZN, che recentemente ha ottenuto i diritti TV per la trasmissione delle partite di Serie A (10 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky) per il triennio 2021-2024 (QUI LE ULTIME INDISCREZIONI SUL COSTO DELL'ABBONAMENTO). Nelle ore successive al down, la Lega di Seria A ha infatti chiesto rassicurazioni all'app tramite una lettera ufficiale in merito al fatto che il prodotto calcio venga adegutamente fornito agli utenti.