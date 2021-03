DAZN Serie A prezzo: quanto potrebbe costare il nuovo abbonamento

DAZN Serie A prezzo: ecco quanto potrebbe costare guardare la massima serie sull'app di streaming fino al 2024

Nel braccio di ferro tra DAZN e Sky per i diritti TV di Serie A per il triennio 2021-2024 sembra l'abbia spuntata il primo ma la partita potrebbe ancora non essere chiusa definitivamente. L'app di Peform si è aggiudicata 10 incontri per giornata, di cui 7 in esclusiva. Sky però potrebbe raggiungere oggi un accordo con la Lega Calcio per ottenere almeno 3 partite in co-esclusiva con DAZN anche se la contrattazione non sembra semplice. Secondo quanto rivela Repubblica, la pay TV offre 70 milioni contro i 130 milioni richiesti dall'assemblea dei presidenti di Serie A.

Diritti TV Serie A 2021-24: 3 partite contese tra Sky, Amazon e Mediaset

Nello specifico, Sky vorrebbe accaparrarsi il positicipo delle 20:45 di sabato, il match di domenica alle 12:30 e il posticipo del lunedì sera. La sua offerta attualmente prevede la programmazione nei prossimi mesi di 51 partite dell'Europeo, 121 incontri su 137 di Champions League, tutta l'Europa League e la Conference League per i prossimi 3 anni. Le 3 partite contese potrebbero però finire nelle mani di Amazon o Mediaset. Il colosso dell'e-commerce a partire dal prossimo anno trametterà per la prima volta su Prime Video la migliore partita di Champions League del mercoledì fino al 2024 mentre la piattaforma italiana offrirà la visione in streaming di 121 gare della massima competizione europea, di cui 17 in chiaro.

DAZN Serie A prezzo: "Si pagherà di meno", afferma l'AD della divisione italiana

Veronica Diquattro, ad di Dazn Italia: "Daremo ai nostri utenti un’esperienza di calcio in tv più ricca, grazie all'integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. Si pagherà di meno", ha spiegato Veronica Diquattro, AD di DAZN Italia, all'Ansa.

La Diquattro non si è sbilanciata sul cifre, "le comunicheremo prima della fine del campionato", ma l'abbonamento per vedere tutta la Serie A fino al 2024 dovrebbe costrare tra 26 e 33 euro mensili. Non si potranno acquistare le singole partite, ha confermato l'AD di DAZN alla Gazzetta dello Sport, ma pare ci saranno diversi pacchetti per accontentare le diverse esigenze degli spettatori.